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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام.
وتفصيلاً، أوضح الدكتور "السديس" أن المشروع يعد خطوة مهمة ورائدة، ضمن العديد من المشروعات التطويرية التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية في الحرمين الشريفين, مؤكدًا أن هذا الترقيم يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، وذلك وفقًا لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة- حفظها الله-.
وحضر التدشين وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي.
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442 01:24 AM
قال إن ذلك يعد خطوة رائدة ضمن المشروعات التطويرية التي تنفذها حكومة المملكةللارتقاء بخدمات الحرم المكي.. "السديس" يدشن مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام.
وتفصيلاً، أوضح الدكتور "السديس" أن المشروع يعد خطوة مهمة ورائدة، ضمن العديد من المشروعات التطويرية التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية في الحرمين الشريفين, مؤكدًا أن هذا الترقيم يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، وذلك وفقًا لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة- حفظها الله-.
وحضر التدشين وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي.
، للارتقاء بخدمات الحرم المكي.. "السديس" يدشن مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام ،
المصدر : الخليج 365
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