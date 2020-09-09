شكرا لمتابعة خبر عن "فزعة السعوديين" تنقذ صاحبة مقهى الأحساء من الخسارة(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

أوضحت “أم إبراهيم” صاحبة مقهى “سفسيف” بالأحساء كيف أنقذتها “فزعة السعوديين” بعد الفيديو الذي صوره ابنها وطلب من زملائه الحضور لإسعاد والدته.

وقالت “أم إبراهيم” خلال حديثها لبرنامج “الراصد” على قناة الإخبارية: إن “تكلفة المشروع تصل إلى 500 ألف ريال”، وكان لدي ديون من أجل الحصول على الأموال اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأضافت : أطلقت اسم “سفسيف” على المقهى نسبة إلى طبق تمر يتم طبخه في الأحساء، يُضاف له السمسم والزنجبيل والحلوى.

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وتابعت : المقهى يقدم عدد من المنتجات باستخدام الطرق الحساوية التقليدية مشيرة أن الإقبال عليه أصبح كبيرًا بعد فيديو نجلها.