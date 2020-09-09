صيدلاني يدخل مجال الإعلام ويوثق أزمة " كورونا " بساعات توكلنا (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): قرر صيدلاني، الدخول في مجال الإعلام حيث قام بتوثيق أزمة قرر صيدلاني، الدخول في مجال الإعلام حيث قام بتوثيق أزمة فيروس كورونا المستجد بساعات " توكلنا ". وقال الصيدلي خلال برنامج " الراصد " : منع التجول الأزمة كانت دافع كبير لتوثيق حدث نادر في التاريخ، وتم توثيق أزمة كورونا للأجيال القادمة، والتصوير بليل كان عبر تطبيق " توكلنا ". وأضاف : عملت صيدلي في وزارة الصحة ولكن الشغف وحب الفن جعلني أدرس التدريس الفوتوغرافي.

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