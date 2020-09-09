أمطار غزيرة على 5 محافظات بمكة لمدة 4 أيام.. والدفاع المدني يحذر

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية خلال هذه الأيام .

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تودي إلى جريان السيول وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق ٢١/١/ ١٤٤٢هـ الى يوم السبت ٢٤/١/١٤٤٢هـ على كل من المحافظات التالية: الطائف، ميسان،العرضيات، الكامل واضم.

كما يشير إلى هطول أمطار متوسطة قد تصل الى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق ٢١ /١/ ١٤٤٢هـ الى يوم السبت ٢٤/ ١/ ١٤٤٢هـ على كلًا من العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.

ويشير أيضًا إلى هطول أمطار خفيفة الى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق ٢١/١/ ١٤٤٢هـ إلى يوم الجمعة ٢٥/١/١٤٤٢هـ على كل من المحافظات التالية: جدة، القنفذة، الليث ورابغ.

Advertisements

ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الإلتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر وعدم السباحة في السدود والمستنقعات المائية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

وللإطلاع على تعليمات السلامة في للحالات المطرية يرجى زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني على الرابط:

https://www.998.gov.sa