عضو شورى يطالب بقياس وزن مراجعي العيادات.. ويطلع «عاجل» على السبب

أكد عضو مجلس الشورى اللواء عبدالله السعدون لـ«عاجل»، أنه يطالب بقياس الوزن لجميع المراجعين للعيادات (الطبيب العام أو الإخصائي)، موضحًا سبب مطالبته لوزارة الصحة بتطبيق هذه الخطوة.

وقال عضو الشورى إن قياس الوزن له فوائد كثيرة لصحة المواطن والمقيم وإنه جرس إنذار مبكر ومستمر، مضيفًا: «يجب المقارنة بين الوزن بين كل زيارة وأخرى.. البعض لا يشعر بالزيادة إلا بعد فوات الأوان وانتشار الأمراض المصاحبة للسمنة».

وأضاف عضو الشورى: «هو إجراء مهم لمكافحة الأمراض وتوفير المليارات من المال العام»، يأتي هذا فيما كان المجلس الصحي السعودي، قد كشف عن نتائج دراسة عالمية مكثفة لمعرفة أثر السمنة في الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بالتعاون مع البنك الدولي.

وأشار المجلس الصحي إلى أنَّه بعد تحليل البحث تحليلًا شموليًّا Meta analysis تمَّ التوصل إلى أنَّ هناك علاقة بين الإصابة بفيروس كورونا والسمنة؛ كون البدناء أكثر عرضةً للإصابة مقارنة بغيرهم بنسبة 47%.

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وأضاف أنَّ المريض البدين أكثر عرضة للتنويم في المستشفى بنسبة أكثر من الضعف 13%، كما أنَّ البدناء أكثر من غيرهم عرضةً لدخول العناية المركزة بنسبة 74%.

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