«الزكاة والدخل» توضح حقيقة ضريبة القيمة المضافة على شراء عقار مستخدم

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، حقيقة احتساب ضريبة القيمة المضافة عند شراء عقار مستخدم، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يتم احتساب قيمة مضافة على شراء منزل مستعمل»؟.

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع «تويتر»، قائلًا: «وفقًا للائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة،في حال كان العقار مستخدمًا قبل التوريد العقاري كسكن دائم لذلك الشخص أو زوجه أو قريبه حتى الدرجة الثانية لمدة لا تقل عن (183) يومًا متصلة أو منفصلة، لا يخضع لضريبة القيمة المضافة».

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