مخاطر الشبو.. أعراض نفسية وجسدية تظهر على المتعاطي

حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أمس الإثنين، من أضرار مخدر الشبو (الكريستال ميث)، مشيرة إلى مفعوله القوي والسريع على الجهاز العصبي المركزي.

وعددت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة (تويتر)، الأضرار الناجمة عن تعاطي مخدر الشبو.

ما مخدر الشبو؟

الشبو هو مخدر يتم استخراجه من مادة الميثامفيتامين المنشطة للجهاز العصبي وتصنيعه معمليا في شكل بلورات أو حبيبات كريستالية زرقاء وبيضاء لامعة، وتتعد طرق تعاطي المخدر؛ حيث في أغلب الأحيان يتم تدخين الشبو من خلال أنبوب بلوري ولكن قد يتم أيضا حقنه أو شمه أو ابتلاعه.

ويعزز تعاطي هذا المخدر في البداية الشعور بالطاقة والاندفاع ولكن مع استمرار التعاطي يؤدي إلى الوقوع في الإدمان وحدوث آثار جانبية خطيرة قد تصل بصاحبها إلى الانتحار أو ارتكاب جرائم القتل، الأمر الذي يترتب عليه سرعة التوقف وتلقي علاج الإدمان بسرعة.

الأعراض النفسية لمخدر الشبو

إذا كنت تشك في أن أحد الأشخاص يتعاطي الشبو فإن السؤال المباشر سوف يقابله إنكار منه، والحل الوحيد هو ملاحظة مجموعة علامات نفسية تظهر عليه تتضمن زيادة الحركة والسلوك العنيف إلى جانب أعراض أخرى تدل على تعاطى الشخص لمخدر الشبو، وتتمثل هذا الأعراض في:

- النشوة السريعة وتعد أول أعراض تعاطي مخدر الشبو، وتنتج عن زيادة إطلاق عنصر الدوبامين المسئول عن السعادة في المخ.

- الطاقة والحيوية:

- هلاوس سمعية وبصرية كالشعور بحشرات تسير على جسم المتعاطي أو أشخاص وهميون يلاحقونه

- الشعور بالاضطهاد والمراقبة

- جنون العظمة

- حالات هياج وعصبية تجاه أقل الأسباب لأن المخدر ينشط من الدوافع العدوانية في المخ

- الاكتئاب الناتج عن زيادة إفراز هرمون السيروتونين والدوبامين بالمخ بشكل قد يتطور لأفكار انتحارية

- العنف والسلوك الإجرامي نتيجة التصرفات العدوانية التي يتسم بها.

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- زيادة التواصل الاجتماعي وتوسيع المتعاطي دائرته الاجتماعية بسبب زيادة هرمون الدوبامين

الأعراض الجسدية التي تظهر على المتعاطي

وفضلًا عن الأعراض النفسية التي قد تظهر على شخصية المتعاطي، هناك عدد من الأعراض الجسدية التي يمكن ملاحظتها كذلك، ومنها:

- انعدام الشهية وفقدان الوزن بسبب نشاط الغدد المسؤولة عن الحرق

- الأرق وعدم القدرة على النوم لفترات طويلة

- ارتفاع درجة الحرارة والشعور بالحر مصحوبة بكثرة التعرق حتى في الطقس البادر.

- ارتفاع ضربات القلب بشكل أكبر عن المستوى الطبيعي

- اضطراب في المعدة تظهر في شكل الإصابة بالإسهال أو الإمساك، وآلام حادة في المعدة.

- سرعة في التنفس وصعوبة في عمليتي الشهيق والزفير.

- حدوث تشنجات في الجسم أشبه بالصرع وذلك نتيجة حدوث خلل في الموجات الكهروكيميائية الموجودة في المخ.

- الحركة الكثيرة بسبب الشعور الزائد بالطاقة والنشاط المستمر.

- كثرة الكلام والثرثرة وسرعة الانتقال بين المواضيع.

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