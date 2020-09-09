مدني الباحة ينبه لأمطار رعدية.. ويحذر من تجمعات المياه

طالب بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة..
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع بأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على منطقة الباحة وبعض محافظاتها كذلك نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، الأربعاء إلى يوم الأحد الموافق ٢١-٢٥/١/١٤٤٢.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول أثناء جريانها ومتابعة ما يرد عن الحالة الجوية والأخذ بالتنبيهات والتحذيرات.
وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية وذكّرت الجميع بخدمتهم على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة.
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