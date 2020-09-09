المملكة ضمن أوائل الدول في تدريب برامج الملكية الفكرية

وأفاد التقرير الصادر من أكاديمية المنظمة العالمية ببلوغ عدد المتدربين للبرامج المقامة من قبل أكاديمية الملكية الفكرية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية 3710 متدربين من الجنسين بزيادة 541% عن العام المنصرم، وسط إقبال كبير من فئتي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على مستوى التعليم العام والجامعي، وكانت الدورات التدريبية مقسمة بنسبة 83% للدورات العامة و17% للدورات التخصصية باللغتين العربية والإنجليزية.
وفي هذا الشأن صرحت المدير التنفيذي لإدارة التركيز على العملاء في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بيان المطوع بأن جائحة كورونا قامت بتسريع عملية التحول الرقمي على كافة المستويات ومن أهمها التعليم والتدريب عن بعد وكانت إحدى أسباب زيادة أعداد المتدربين عما كان عليه في الأعوام الخمس الماضية، حيث بلغ عدد المتدربين خلال عام 2020 حتى الآن ضعف عدد المتدربين من المملكة.
وأكدت حرص الأكاديمية على استمرار الدعم للدورات التدريبية عن بعد لزيادة الإقبال عليها في الأعوام القادمة، ودعا المهتمين لمتابعة حسابات وموقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية للاطلاع على كافة البرامج التدريبية القادمة.
يذكر أن في 2 أكتوبر 2019 وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية على مجموعة من البرامج التدريبية والمشاريع الكبرى بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية والجامعات في المملكة.
عدد المتدربين
2019 : 578
2020: 3710
1883 الطلاب وأعضاء هيئة التدريس
999 القطاع الخاص
565 القطاع الحكومي
3235 الدورات العامة
3216 اللغة العربية
493 اللغة الإنجليزية
475 الدورات المتخصصة
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