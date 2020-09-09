تعقيم مقرات الاختبارات المحوسبة استعدادا لاستقبال الطلاب

علمت «دوت الخليج» أن هيئة تقويم التعليم والتدريب، تعتزم التعاقد مع متعهد للقيام بعمليات نظافة وتعقيم مقرات الاختبارات المحوسبة للهيئة. وتسعى هيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال هذا التحرك إلى الحفاظ على نظافة وتعقيم مباني ومقرات الهيئة ومرفقاتها من خلال أعمال النظافة الدورية لمعالجة أي خلل أو قصور قد ينشأ عن الاستهلاك والاستعمال والمحافظة على المرافق والمعدات بالحالة التي أنشأت عليها وتوفير بيئة نظيفة وصحية لاستقبال طلاب الاختبارات وأخذ كامل الاحتياطات لسلامة المختبرين.

وكان حساب «خدمة المستفيدين» قد أكد في وقت سابق أنه «يمكن تعديل أو حذف تسجيل (المحوسب) قبل موعد الاختبار بـ48 ساعة فقط، من خلال الملف الشخصي». وأضاف أن إعلان نتائج الاختبار المحوسب يستغرق غالباً يومي عمل، وبحد أقصى أسبوعين من تاريخ الاختبار. وأشارت الهيئة إلى أن أداء اختبار القدرات المحوسب لا يتم من البيت، ولكن يتم في المقرات المحوسبة.

يذكر أن «قياس» بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلن عن تحديد مواعيد التسجيل في القدرات العامة الورقي الفترة الأولى 1442 لكل من الذكور والإناث، مع التنويه إلى أن الاختبارات المحوسبة متاحة للتسجيل على مدار العام، حيث إن عدد فرص اختبار القدرات العامة 5 فرص، ويمكنك تنويعها كاختبارات ورقية ومحوسبة، فيما الحد الأعلى لدخول الاختبار المحوسب هو ثلاث فرص فقط.

مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة (الفترة الأولى)

31/ 8 / 2020 بداية التسجيل المبكر «طالبات»

2/ 9/ 2020 بداية التسجيل المبكر «طلاب»

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20 / 9 / 2020 بداية التسجيل المتأجر «طلاب وطالبات»

2/ 10/ 2020 بداية الاختبارات

8/ 10/ 2020 نهاية التسجيل المتأخر «طلاب وطالبات»

10/ 10/ 2020 نهاية الاختبارات