‫شهادة تميز عالمية لجامعة القصيم

حصلت عمادة شؤون الطلاب وعمادة تقنية المعلومات، بجامعة القصيم على شهادة تميز في جائزة WSIS 2020 العالمية، ضمن منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020، وذلك من خلال برنامج السجل المهاري في فئة التوظيف الإلكتروني، حيث وصل المشروع للمنافسة النهائية في التصويت من بين كافة المشاركين في مجال التوظيف من عدة دول في العالم. ويُعد السجل المهاري بجامعة القصيم وثيقة معتمدة من الجامعة ترصد وتوثق المهارات الشخصية والمهنية غير الأكاديمية خلال الدراسة.



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