إغلاق أشياب ملوثة بالخرج

أغلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج عدداً من أشياب المياه غير الصالحة للشرب، وغير المرخصة التي ثبت تلوثها، وعدم سلامتها للاستهلاك الآدمي، بعد إجراء الفحوصات المعملية اللازمة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمحافظة. ويأتي هذا الاغلاق بعد أن استنفدت هذه الأشياب فترة التصحيح اللازمة، وتنفيذاً لنظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي م/ 34 ولائحته التنظيمية، وحفاظاً على الصحة العامة وعدم الإضرار بالإنسان، علماً بأنه لن تعود هذه الأشياب للعمل إلا بعد تصحيح أوضاعها وتسديد الغرامات التي ستصدر عليها.



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