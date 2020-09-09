أمطار رعدية بـ6 مناطق خلال الأيام المقبلة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشرة عن إمكانية هطول أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة، بدءا من اليوم وحتى يوم الأحد المقبل. وستكون هذه الأمطار مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 45 كلم/ الساعة.

والمناطق التي يتوقع أن تشهد الأمطار الرعدية: عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، ويتوقع كذلك أن تشهد المحافظات الرئيسية في هذه المناطق أيضا فرصة كبيرة لهطول الأمطار.

من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة للرصد البيئي المهندس ممدوح تمر أن الهيئة أصدرت 374 تقريرا يوميا لجودة الهواء بالمملكة، و31 نشرة لمؤشر جودة الهواء لشهر أغسطس الماضي. كما راجعت الهيئة نحو 46 دراسة وأصدرت 13 تقريرا لجودة الهواء.

يذكر أن هنالك 80 محطة لمراقبة جودة الهواء في كافة مناطق المملكة، وتعمل على إصدار التقارير اليومية، بالإضافة إلى النشرات اليومية التي تشرح مؤشر جودة الهواء في كل منطقة على حدة.

وبخصوص مخرجات نظام الإنذار المبكر فقد بلغ عددها 395 لشهر أغسطس، فيما عدد الخدمات المقدمة إلى الملاحة الجوية في هيئة الطيران المدني نحو 2637 خدمة، و383 خدمة للقطاع العسكري و279 للجهات الحكومية والجمهور، 62 للملاحة البحرية.