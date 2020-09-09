الشكاوى الواردة لحقوق الإنسان بجازان تفوق 9 مناطق

تصدرت منطقة جازان باقي مناطق المملكة في الشكاوى الواردة لهيئة حقوق الإنسان بـ 1114 شكوى بنسبة 26.5% من إجمالي الشكاوى الواردة للهيئة خلال العام الماضي 2019، متفوقة على مجموع الشكاوى الواردة للهيئة من 9 مناطق هي «المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، القصيم، عسير، حائل، تبوك، الجوف، نجران، الحدود الشمالية» والبالغ مجموعها 1029 شكوى، وحلت منطقة الرياض في المرتبة الثانية بـ 1090 شكوى، ثم مكة المكرمة بـ 978 شكوى، فيما خلت منطقة الباحة من أي شكاوى.

4211 إجمالي الشكاوى

كشف تقرير هيئة حقوق الإنسان - اطلعت «دوت الخليج» على نسخة منه - أن إجمالي الشكاوى الواردة إلى فروعها بالمناطق خلال العام الماضي بلغت 4211 شكوى، مسجلة ارتفاعا بنسبة 54.3% عن عام 2018 والذي بلغت فيه 2726 شكوى، وبلغت شكاوى الذكور 2448 بنسبة 58.1% وجاءت الأعلى منها بمنطقة الرياض بـ 728 بنسبة 29.7%، أما شكاوى الإناث فبلغت 1763 شكوى بنسبة 41.9% منها 535 شكوى بمنطقة مكة المكرمة بنسبة 30.3%، فيما بلغت شكاوي السعوديين 2430 شكوى منها 690 شكوى بمنطقة الرياض نسبتها 28.4%، وغير السعوديين 1781 شكوى منها 771 شكوى من منطقة جازان بنسبة 43.3%.

أبرز القضايا

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أظهر التقرير، أن الشكاوى توزعت على 9 من أنواع الشكاوي تصدرتها العدالة الجنائية بـ 844 شكوى، ثم الشكاوى الأخرى بـ 702 شكوى، ثم الحماية من العنف بـ 627، والهوية والجنسية بـ 566 شكوى، و455 شكوى تعليمية، و333 عمالية، ثم اللجوء إلى القضاء بـ 277 شكوى، و 202 شكوى صحية، و 174 شكوى الرعاية الاجتماعية، و31 شكوى تتعلق بالإتجار بالأشخاص.

العدالة الجنائية

أوضحت الهيئة في تقريرها، أن شكاوى العدالة الجنائية، تشمل القضايا التي تكون موضوعاتها ذات علاقة بـالحق في الحياة، والحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في الحماية من التعذيب والمعاملة القاسية، وحقوق السجناء والموقوفين والمجني عليهم، والحق في المحاكمة العادلة، أما شكاوى الرعاية الاجتماعية فتشمل تلك التي تكون موضوعاتها ذات علاقة بـالحق في الضمان الاجتماعي، الحماية في حالات العجز والشيخوخة والطوارئ، المستوى المعيشي الكافي، كما بينت أن الشكاوى الأخرى تشمل التي تخرج موضوعاتها عن نوعية الحقوق المذكورة في هذا البيان مثل: الحق في الحركة والتنقل، الحق في الزواج وتكوين الأسرة، الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في البيئة السليمة، الحق في الخصوصية وأمن المعلومات، الحق في التملك.