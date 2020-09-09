السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام



مكة المكرمة ٢٠ محرم ١٤٤٢ الموافق ٨ سبتمبر ٢٠٢٠م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام.

وأوضح معاليه أن المشروع يُعد خطوة مهمة ورائدة، ضمن العديد من المشروعات التطويرية التي تقوم بها حكومة المملكة في الحرمين الشريفين, مؤكداً أن هذا الترقيم يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، وذلك وفقاَ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله -.

حضر التدشين وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، و وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي.

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