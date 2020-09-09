السعودية اليوم / أمانة جدة تزيل تعديات على أراض حكومية بنطاق الجنوب



جدة 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية الجنوب الفرعية مخططاً عشوائياً بحي "الألفية الشعبي" بمساحة إجمالية بلغت 30383 م2 ورفع عدد من البتر وأساسات "البلك" من كامل الموقع، واستكمال الإجراءات النظامية حيال التعدي، وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في القضاء على العشوائيات، ومنع التعديات بأشكالها كافة في جميع أحياء المحافظة.

وبين رئيس بلدية الجنوب الفرعية تركي الذروي أن الجولات المستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية بمحافظة جدة يأتي استمرارا لجهود الأمانة, ومنع المخالفات وإزالة التعديات، وعرض من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.

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