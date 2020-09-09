

الباحة 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع بأخذ الحيطة والحذر ، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير بمشيئة الله تعالى إلى ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على منطقة الباحة وبعض محافظاتها ونشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد خلال الأيام من الأربعاء إلى يوم الأحد الموافق ٢١-٢٥ / ١ / ١٤٤٢هـ .

وأهاب المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول أثناء جريانها ومتابعة مايرد عن الحالة الجوية والأخذ بالتنبيهات والتحذيرات.

وأكد أن المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية، مشيراً إلى أن منسوبي الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم ٩٩٨وعلى مدار الساعة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدني الباحة يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر في ظل الأجواء الماطرة التي ستشهدها المنطقة إلى يوم الأحد القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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