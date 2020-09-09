السعودية اليوم / سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بسمو نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت



نيوم 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال على صحة أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، متمنيا له دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، عن بالغ شكره وتقديره، لسمو ولي العهد، على هذا التواصل الأخوي المجسد لعمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين، وعلى ما عبر عنه من صادق الدعاء، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

// انتهى //

23:51ت م

0279



نيوم 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسأجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً ، اليوم ، بأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت الشقيقة.واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال على صحة أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، متمنيا له دوام الصحة وموفور العافية.وقد أعرب سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، عن بالغ شكره وتقديره، لسمو ولي العهد، على هذا التواصل الأخوي المجسد لعمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين، وعلى ما عبر عنه من صادق الدعاء، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.// انتهى //23:51ت م0279

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