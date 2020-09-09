السعودية اليوم / فرنسا تسجل 6544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



باريس 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

سجلت فرنسا 6544 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت المديرية العامة للصحة تسجيل 39 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30764حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، من بينهم 20289 في المستشفيات، و 10475 وفاة في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية.

// انتهى //

23:41ت م

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باريس 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسسجلت فرنسا 6544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية،و 45440 إصابة في سبعة أيام فقط، مايرفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم إلى 335524 إصابة.وأشارت المديرية العامة للصحة تسجيل 39 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30764حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، من بينهم 20289 في المستشفيات، و 10475 وفاة في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية.// انتهى //23:41ت م0277

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