السعودية اليوم / انتهاء اليوم الأول من الاقتراع في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ المصري



القاهرة 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

انتهى اليوم الأول من التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ المصري على مستوى 14 محافظة مصرية، وذلك عقب غلق رؤساء اللجان الفرعية باب الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساء، مع السماح للناخبين المتواجدين بجمعية الانتخاب بالإدلاء بأصواتهم.

وشهدت عملية التصويت طوال اليوم انتظاما والتزاما بالمعايير الوقائية ضد فيروس

ويواصل الناخبون المصريون غدًا، عمليات التصويت، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، حيث من المقرر استمرار عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساء وعقب غلق أبواب اللجان، تبدأ عمليات الفرز.

//انتهى//

23:38ت م

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القاهرة 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسانتهى اليوم الأول من التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ المصري على مستوى 14 محافظة مصرية، وذلك عقب غلق رؤساء اللجان الفرعية باب الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساء، مع السماح للناخبين المتواجدين بجمعية الانتخاب بالإدلاء بأصواتهم.وشهدت عملية التصويت طوال اليوم انتظاما والتزاما بالمعايير الوقائية ضد فيروس كورونا ، حيث تجرى المنافسات على 26 مقعدا بجولة الاعادة في النظام الفردي.ويواصل الناخبون المصريون غدًا، عمليات التصويت، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، حيث من المقرر استمرار عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساء وعقب غلق أبواب اللجان، تبدأ عمليات الفرز.//انتهى//23:38ت م0275

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