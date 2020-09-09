بريطانيا: من الضروري الإسراع بتنفيذ اتفاق الرياض

الأربعاء 9 سبتمبر 2020

أعلن السفير البريطاني في اليمن مايكل أرون، الثلاثاء، اتفاقه مع رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض في أسرع وقت ممكن.



وشدد في تغريدات عبر تويتر، على أهمية إنهاء هجوم الحوثيين على مأرب، مؤكداً أن هذا الهجوم أدى إلى فقدان الأرواح غير المبرر.

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كما نوّه إلى أهمية دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشكل كامل للتوصل إلى اتفاق بشأن الإعلان المشترك.

وكانت سفير السعودية لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض، قد التقى قبل أيام، سفير أميركا كريستوفر هينزل، وأكدا على أهمية تنفيذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز الأمن والاستقرار.

وذكر الحساب الرسمي لسفارة السعودية لدى اليمن على "تويتر" حينها، أن الجانبين أكدا دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن.