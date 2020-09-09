- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء السعودي يصدر 11 قرارا دفعة واحدة والان مع التفاصيل
برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء السعودي يصدر 11 قرارا دفعة واحدة
الأربعاء 9 سبتمبر 2020
أصدر مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر خدمة الاتصال المرئي 11 قرارا.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، شملت القرارات، تفويض وزير الداخلية بالتباحث مع الجانب الصربي بشأن مشروع مذكرة التفاهم في مجال مكافحة الجريمة، كما تم تفويض الوزير بالتباحث مع الجانب الأوكراني بشأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين.
أما ثالث القرارات فكان تفويض وزير الثقافة بالتباحث مع الجانب الإيطالي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني، والقرار الرابع "الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية".
خامس القرارات تعلق بمشروع اتفاقية بين السعودية ومنظمة السياحة العالمية لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في الرياض. كما تم تفويض وزير الاقتصاد بالتباحث مع الجانب اللاتفي في شأن مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي.
وقرر المجلس أيضًا إضافة فقرة جديدة إلى البند (السادس عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، ووافق على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.
وفي تاسع القرارات، وافق مجلس الوزراء بتواصل وزارة السياحة مع منظمة السياحة العالمية، لاتخاذ كافة ما يلزم لإعداد المتطلبات النظامية اللازمة في شأن الأكاديمية العالمية المختصة بتدريب وتنمية قدرات العاملين في قطاع السياحة.
كما تم اعتماد اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية ( 1438 / 1439هـ)، وتمت الموافقة على عدد من الترقيات للمرتبتين 15 و14 لبعض العاملين بأجهزة الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء السعودي يصدر 11 قرارا دفعة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.