شكرا لقرائتكم خبر عن «السواحه»: تفوق المملكة رقميا بدعم ولي العهد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن المملكة جائت في المرتبة الأولى في التنافسية الرقمية على مستوى دول مجموعة العشرين.

ومن جانبة قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة: هذا المنجز جاء بعد توفيق الله هو بدعم ومتابعة من سمو سيدي ولي العهد -أدام الله عزه-.

ومن المنجزات التي ساهمت في التقدم الرقمي بالمملكة، تفوق البنية والقدرات والمعرفة الرقمية، النماذج الابتكارية في التجارة الإلكترونية، المشاريع الرقمية الضخمة والبنية والتشريعات الرقمية.