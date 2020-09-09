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تركي بن طلال يدعم ضمك بزيارة تحفيزية قبل مواجهة الفتح
بهدف تحميسهم للبقاء في دوري الأمير محمد بن سلمان
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
وقف الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، مساء أمس الثلاثاء، على استعدادات فريق ضمك الأول لكرة القدم لمواجهة الفتح مساء اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة.
وتأتي المباراة ضمن الجولة الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتهدف زيارة أمير منطقة عسير إلى مقر نادي ضمك أثناء التمرين للوقوف عن قرب على استعدادات الفريق وتحفيزهم لكسب نتيجة لقاء اليوم.
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