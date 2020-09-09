شاب يجمع 5 من أقاربه في حمام المنزل ليقتلهم بالرصاص!

2020-09-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

في جريمة لا تصدق تفاصيلها وقعت في العراق، أقدم شاب على قتل عائلة بأكملها بعد أن جمعهم في حمام المنزل وأطلق عليهم الرصاص.

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فقد أفاد مصدر أمني، رفض الكشف عن اسمه، وهو ضابط برتبة نقيب في شرطة بغداد، بأن أسرة مكونة من 5 أفراد قتلت على يد قريب لها، بحسب “العربية”.

وقال المصدر للعربية. نت في وقت متأخر الاثنين: إن شخصًا أقدم على قتل عائلة مكونة من 5 أفراد، رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة بمنطقة المشتل شرقي العاصمة العراقية”.

ولاحقًا أعلنت الشرطة الاتحادية، بعض التفاصيل الحادثة عن القاتل، لافتة إلى أنه من مواليد 2000 وهو ابن شقيق رب العائلة.



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