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شاب يجمع 5 من أقاربه في حمام المنزل ليقتلهم بالرصاص!
من مواليد 2000 وهو ابن شقيق رب العائلة
متابعات الخليج 365 - متابعة
في جريمة لا تصدق تفاصيلها وقعت في العراق، أقدم شاب على قتل عائلة بأكملها بعد أن جمعهم في حمام المنزل وأطلق عليهم الرصاص.
فقد أفاد مصدر أمني، رفض الكشف عن اسمه، وهو ضابط برتبة نقيب في شرطة بغداد، بأن أسرة مكونة من 5 أفراد قتلت على يد قريب لها، بحسب “العربية”.
وقال المصدر للعربية. نت في وقت متأخر الاثنين: إن شخصًا أقدم على قتل عائلة مكونة من 5 أفراد، رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة بمنطقة المشتل شرقي العاصمة العراقية”.
ولاحقًا أعلنت الشرطة الاتحادية، بعض التفاصيل الحادثة عن القاتل، لافتة إلى أنه من مواليد 2000 وهو ابن شقيق رب العائلة.
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