بالفيديو.. جبل المشنوي يكتسي بالخضرة ويكشف عن جمال فيفاء

2020-09-09

متابعات الخليج 365 – الرياض

أظهر مقطع فيديو لا تتجاوز مدته الدقيقة الواحدة جمال الطبيعة الساحرة فوق جبل المشنوي في محافظة فيفاء بمنطقة جازان.

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وأوضح المقطع الذي بثته قناة الإخبارية الفضائية والتقطه أحمد الفيفي قلعة “جبل المشنوي” الحصينة، وقد أحاطت بها الخضرة من جميع النواحي بعد أن اكتسى بها الجبل.

كما كشف المقطع عن مدى الإقبال من قبل الزائرين والذي يحظي به الجبل، حيث ظهرت العديد من السيارات حول القلعة وفي مناطق متفرقة من الجبل عبر طريق ممهد أعد لذلك.

هذا وقد استحسن عدد من المتابعين مقطع الفيديو؛ حيث قاموا بإعادة التغريد به على صفحاتهم.



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