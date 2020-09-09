محمد بن مسعود - الدمام - الدورة مجانية وتبدأ البث الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء عبر تطبيق زوم تنظم إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، دورة افتراضية مع نخبة متألقة من مدربي ومدربات الصحة. وأوضح المدرب سامي علي واصل، أخصائي إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات بصحة مكة، أن الدورة مجانية وستبدأ البث الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، عبر تطبيق زوم بعنوان "إستراتيجيات التحسين المستمر في بيئة العمل ونظام تقليل الفاقد بمنهجية الكايزن اليابانية". وأضاف بأن الدخول للقاعة الافتراضية عبر الرابط التالي بعد تحميل برنامج zoom https://us02web.zoom.us/j/82902599230?pwd=ZGdpYUFNYVRBbHRNZU1ETXMzVWRSdz09 09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442 12:28 AM الدورة مجانية وتبدأ البث الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء عبر تطبيق زوم Advertisements صحة مكة تنظم اليوم دورة افتراضية بعنوان "تقليل الفاقد بمنهجية الكايزن اليابانية" صحة مكة تنظم اليوم دورة افتراضية بعنوان "تقليل الفاقد بمنهجية الكايزن اليابانية" تنظم إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، دورة افتراضية مع نخبة متألقة من مدربي ومدربات الصحة. وأوضح المدرب سامي علي واصل، أخصائي إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات بصحة مكة، أن الدورة مجانية وستبدأ البث الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، عبر تطبيق زوم بعنوان "إستراتيجيات التحسين المستمر في بيئة العمل ونظام تقليل الفاقد بمنهجية الكايزن اليابانية". وأضاف بأن الدخول للقاعة الافتراضية عبر الرابط التالي بعد تحميل برنامج zoom https://us02web.zoom.us/j/82902599230?pwd=ZGdpYUFNYVRBbHRNZU1ETXMzVWRSdz09 الكلمات المفتاحية ، صحة مكة تنظم اليوم دورة افتراضية بعنوان "تقليل الفاقد بمنهجية الكايزن اليابانية" ،

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