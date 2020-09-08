السعودية | ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الياباني

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:11 صباحًا, 9 سبتمبر 2020 م المناطق - واس تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير الدفاع الياباني تارو كونو.

وجرى خلال الاتصال استعراض آفاق التعاون في المجالات الدفاعية بين المملكة واليابان.

كما تم بحث قضايا الأمن الإقليمي والجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.

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