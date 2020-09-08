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2020-09-09 ولي العهد يتلقى اتصالًا من وزير الدفاع الياباني لبحث التعاون في المجالات الدفاعية بحثا قضايا الأمن الإقليمي وجهود ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية متابعات الخليج 365 - واس Advertisements تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير الدفاع الياباني تارو كونو. وجرى خلال الاتصال استعراض آفاق التعاون في المجالات الدفاعية بين المملكة واليابان. كما تم بحث قضايا الأمن الإقليمي والجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.



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