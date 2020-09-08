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السديس يدشن مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام

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2020-09-08

السديس يدشن مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام

بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام.

وأوضح الشيخ السديس أن المشروع يعد خطوة مهمة ورائدة، ضمن العديد من المشروعات التطويرية التي تقوم بها حكومة المملكة في الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن هذا الترقيم يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، وذلك وفقًا لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

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حضر التدشين وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي.

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