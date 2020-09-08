، شاهد بالفيديو.. ضحية "اللص الصحي" يكشف لـ"الخليج 365" حجم المسروقات ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجان أوهم المارة بعفويته وهو يمشي في الشارع بوضح النهار

رصدت كاميرا منزل في حي السويدي قيام لص بسرقة محتويات مركبة متوقفة أمام المنزل مرتديًا كمامة ضد فيروس كورونا، وموهمًا المارة بعفويته وهو يمشي في الشارع بوضح النهار الثلاثاء الماضي.

وكشف صاحب المركبة ضحية "اللص الصحي" لـ"الخليج 365" أن الشاب ترجل من مركبته، ثم اتجه إلى سيارة من نوع "برادو" في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، واستطاع فتح باب السائق مستغلاً نزول مستوى الزجاج عن وضعه الطبيعي بسبب درجة الحرارة العالية، وصعد إلى المركبة، وأغلق على نفسه الباب، وقام بكل هدوء بتفتيش المركبة.

وأضاف: ترجل اللص بعد دقائق، ثم تركها حاملاً بيده مبلغًا ماليًّا، وأجهزة إلكترونية، وبعض الأشياء، ثم فر هاربًا من الموقع.

وأشار إلى أن مركز شرطة السويدي وشبرا تلقى بلاغ السرقة، كما أن الحي شهد سرقة سابقة قبل ثلاثة أشهر، وربما يكون هذا اللص له علاقة باللص السابق.