شكرا لمتابعة خبر عن إحالة قائد شاحنة " عكس الاتجاه " للهيئة المرورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تفاعل المرور فورا، مع مقطع فیدیو نشره أحد المغردین عبر "تویتر"، یظھر شاحنة كبیرة تسیر عكس الاتجاه. تفاعل المرور فورا، مع مقطع فیدیو نشره أحد المغردین عبر "تویتر"، یظھر شاحنة كبیرة تسیر عكس الاتجاه. وأكد المرور، أنه تم التعرف على الشاحنة وقائدھا، وسیتم إحالته للھیئة المروریة

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