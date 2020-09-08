شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يخاوي الذئاب ويرقص معهم بالقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

انتشرت مقاطع فيديو مثيرة للجدل لمواطن شاب يرود الذئاب ويدعى رائد العريمة من مدينة الفوارة في القصيم، وهو يرقص ويلعب مع مجموعة من الذئاب.

ورصدت الفيديوهات لحظة لعب الشاب مع ذئابه وإطعامهم، في مشهد يجسد الصداقة الغريبة بين الذئب الشرس والإنسان.

وقال "العريمة" ردًا على استفسارات بعض المغردين، أن البداية كانت بعثوره على الذئاب الستة الصغيرة في جبال الموشم بالقصيم، فقرر الاعتناء بها وتربيتها، لا سيما بعد العثور على بعضها مقتولة، لذلك علاقتهم قوية وودودة، موضحًا أنها ذئاب ليست شرسة.