معاملة المبتعث للتدريب منتدبًا عن الـ30 يومًا الأولى فقط

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز " حفظه الله " ، على إضافة فقرة إلى البند 16 من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، الصادرة بقرار المجلس رقم 324 وتاريخ 1397/3/16هـ. وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز " حفظه الله " ، على إضافة فقرة إلى البند 16 من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، الصادرة بقرار المجلس رقم 324 وتاريخ 1397/3/16هـ. وستكون الفقرة (ك)، بالنص التالي : " ك- يعامل الفرد المبتعث للتدريب خارج المملكة منتدباً عن الثلاثين يوماً الأولى، وتطبق أحكام الابتعاث فيما زاد على تلك المدة " .

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