شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الوزراء يعتمد الحساب الختامي للسنة المالية 1438 / 1439هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): اعتمد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الحساب الختامي للدولة للسنة المالية ( 1438 / 1439هـ ). اعتمد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الحساب الختامي للدولة للسنة المالية ( 1438 / 1439هـ ). جاء ذلك في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز " حفظه الله " .

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