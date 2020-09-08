شكرا لمتابعة خبر عن ضبط ممارس صحي قام بتصرف غير لائق مع ممرضة في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أكدت مديرية الشؤون الصحية بجدة، على استكمال إجراءات الضبط لممارس صحي قام بتصرف غير لائق مع إحدى الممرضات بأحد المستشفيات الخاصة. أكدت مديرية الشؤون الصحية بجدة، على استكمال إجراءات الضبط لممارس صحي قام بتصرف غير لائق مع إحدى الممرضات بأحد المستشفيات الخاصة. وأوضحت "صحة جدة"، أن الممارس الصحي خالف أخلاقيات المهنة والآداب العامة، وتمت إحالته إلى لجنة المختصة لإصدار العقوبة النظامية.

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