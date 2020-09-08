شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أمين «السياحة العالمية» ينشر فيديو زيارته للمملكة ويدعوا لزيارتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعرب أمين عام منظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكشفيلي عن سعادته بعد زيارة المملكة في رحلة أسرية؛ حيث أشاد بالمملكة كوجهة سياحية.
ونشر الأمين فيديو له من رحلته وهو يمارس الأنشطة المختلفة، معلقًا عليه بأن السياحة في المملكة تزخر بالعديد من الأنشطة والمغامرات وتجارب الأكل الشعبي والمناظر الخلافة.
يذكر أن وزير السياحة أحمد الخطيب استقبل الأمين العام خلال رحلته واصطحبه في جولة شملت جدة التاريخية وعددًا من المتاحف والمنتجعات السياحية والتراثية.
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