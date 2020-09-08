شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة لمدرسة محو الأمية في الظهران قبل 67 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة نادرة لمدرسة محو الأمية في الظهران بالمملكة.
وقالت دارة الملك عبدالعزيز إن الصورة تعود إلى عام 1372هـ (1953م)، أي قبل 67 عامًا.
وظهر في الصورة عدد من الأشخاص كبار السن وهم مندمجون في الدراسة.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة لمدرسة محو الأمية في الظهران قبل 67 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.