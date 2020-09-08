شكرا لمتابعة خبر عن " الجوازات " توضح إمكانية تجديد الإقامة لمقيم لديه مخالفة حظر تجوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الإدارة العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، إمكانية تجديد الإقامة لمقيم لديه مخالفة حظر تجوال من الدرجة الأولى. أوضحت الإدارة العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، إمكانية تجديد الإقامة لمقيم لديه مخالفة حظر تجوال من الدرجة الأولى. وأشارت الجوازات إلى أن التعليمات تشترط خلو سجل المستفيد من الملاحظات والمخالفات لإتمام الإجراء لتجديد الإقامة. وكانت الجوازات قد أعلنت تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آلياً لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة،

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