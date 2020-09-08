شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يترك وظيفته لرعاية "بنات أخيه" الأيتام بالقصيم(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):قرر مواطن في القصيم ترك وظيفته واتجه لرعاية "بنات أخيه" الأيتام، حيث فتح لهم محل يسترزقون منه.
وقال المواطن خلال حديثه في برنامج " الراصد " إنه ظهر في الفيديو لبدعمه الناس في المحل، قائلا : مجل بنات أخي المكاسب والأرباح لهم وأنا مجرد موظف عندهم.
وأضاف : ماتزوجت حتى الأن وهم قلبي وأنفاسي، وتركت وظيفتي من أجلهم، وأرسلت هذا المقطع لتعليم الناس عدم أكل مال الأيتام ورعايتهم.
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