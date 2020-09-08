شكرا لمتابعة خبر عن المرور : ترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك يرفع معدلات السلامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شددت إدارة المرور، اليوم الثلاثاء، على ضرورة ترك السائق مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك.

وأشارت إدارة المرور إلى أن ترك مسافة آمنة يرفع معدلات السلامة على الطرق، ويقلل من خطر حدوث الحوادث.