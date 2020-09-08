شاب سعودي يربي ذئابًا مع أطفاله بالمنزل.. وفيديو يوثق طبيعة المعيشة

يعيش الشاب السعودي رائد العريمة، مع عدد من الذئاب التي أحضرها لتربيتها وسط أفراد أسرته داخل منزله بمدينة الفوارة بالقصيم حتى أصبحت كأنها ضمن أفراد الأسرة الواحدة.

ويروي الشاب رائد العريمة، المتزوج ولديه طفلتان لـ«عاجل»، قصة عشقه للذئاب، مشيرًا إلى أن هذا الحب امتد أيضًا لطفلتيه؛ حيث تحتضنهما بحنان وحب، موضحًا أن عدد من الذهاب تعيش معه في المنزل وبمجرد أن تكبر يقوم بوضعها في أحد الأقفاص الخاصة.

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واختص الشاب رائد العريمة «عاجل»، بفيديوهات تحكي لحظات الحميمية بين أفراد أسرته والذئاب؛ حيث يتمنى إصدار ترخيص لإنشاء مزرعة كبيرة لهذه المخلوقات الجميلة على حد وصفه.

وأضاف رائد العريمة أن زوجته من البداية لم تعارض وجود الذئاب بالمنزل ومن بعد ذلك تعود الجميع عليها وتعودت عليهم هي أيضًا لافتًا إلى أنه عندما يبتعد عنها فترة، ويعود إليها تحتضنه كأنهم أطفاله؛ حيث يعبرون له عن شوقهم له بطريقه رائعة.

وأضاف رائد العريمة أن لديه ستة ذئاب، ويتمنى أن يزيد عددها، وقال: إنهم يستهلكون يوميًّا تسعة كيلوات من اللحم النيئ؛ حيث يأكل كل ذئب منها كيلو ونصف الكيلو، مضيفًا أن الذئاب حسب ما تطعمها وأنه يعرف بعض الأشخاص يطعم الذئاب البيتزا.