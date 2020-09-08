تنبيه من «الأرصاد»: أمطار رعدية تبدأ الأربعاء وتنتهي الأحد على مناطق عدة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة الطقس والمناخ الذي سيبدأ غدًا الأربعاء، ويستمر حتى يوم الأحد المقبل؛ حيث أشارت إلى فرصة هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق المتفرقة.

وأشار الحساب الرسمي لهيئة الأرصاد عبر موقع «تويتر» إلى أن هطول الأمطار سيكون مصحوبًا بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة، ومنها منطقة عسير وأبها وخميس مشيط والنماص وبيئة وبلقرن وسراة عبيدة وظهران الجنوب والحرجة ومحايل وبارق والمجاردة ويكون ذلك من يوم الأربعاء إلى يوم الأحد.

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