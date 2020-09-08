مصادر «عاجل»: وزارة التعليم تبدأ حصر مواليد ١٣٨٢هـ للتقاعد

كشفت مصادر «عاجل»، عن شروع وزارة التعليم في حصر كل البالغين للسن النظامي خلال عام ١٤٤٢هـ، تحديدًا، مواليد ١٣٨٢هـ، مع الأخذ بالاعتبار تاريخ الميلاد المعتمد للتقاعد وفقًا لتاريخ الميلاد عند التعيين، بحسب الهوية الوطنية.

وأشارت مصادر (عاجل) إلى أنه في حال تعديل تاريخ الميلاد يتم إرفاق صورة من خطاب التعديل على أن يكون قبل ١٤٠٩هـ، وحددت المصادر النماذج المطلوبة، وهي: (صورة من الهوية الوطنية ، إخلاء طرف مؤقت، الحساب البنكي للآيبان مصدق من البنك، بيان خدمة صادر من شعبة بيانات الموظفين).

مفتاحية: التعليم، التقاعد، الهوية الوطنية