حددت الإجراءات المطلوبة..
كشفت مصادر «عاجل»، عن شروع وزارة التعليم في حصر كل البالغين للسن النظامي خلال عام ١٤٤٢هـ، تحديدًا، مواليد ١٣٨٢هـ، مع الأخذ بالاعتبار تاريخ الميلاد المعتمد للتقاعد وفقًا لتاريخ الميلاد عند التعيين، بحسب الهوية الوطنية.
وأشارت مصادر (عاجل) إلى أنه في حال تعديل تاريخ الميلاد يتم إرفاق صورة من خطاب التعديل على أن يكون قبل ١٤٠٩هـ، وحددت المصادر النماذج المطلوبة، وهي: (صورة من الهوية الوطنية ، إخلاء طرف مؤقت، الحساب البنكي للآيبان مصدق من البنك، بيان خدمة صادر من شعبة بيانات الموظفين).
مفتاحية: التعليم، التقاعد، الهوية الوطنية
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل»: وزارة التعليم تبدأ حصر مواليد ١٣٨٢هـ للتقاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.