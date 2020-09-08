تحدث عن جهود الوزارة في ظل كورونا..

أشاد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق بجهود وزارة التعليم؛ لتيسير عملية التعليم، في ظل انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى دور الأسرة خلال تلك الظروف. وقال الشيخ المطلق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ما تقدمه وزارة التعليم من جهود مشكورة في تيسير عملية التعلم لأولادنا عن بعد وجعله في متناولهم عبر مختلف وسائل التواصل يضاعف مسؤولية الأسرة تجاه أولادهم بالتعاون مع الوزارة في إنجاح جهودها المتميزة، من خلال المتابعة المستمرة وحثهم على الجد والمواظبة». Advertisements اقرأ أيضًا: بالفيديو.. الشيخ المطلق: 3 موانع لاستجابة الدعاء وزارة التعليم تعلن إحصائيات «منصة مدرستي» في المدارس الحكومية

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كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ «المطلق» يعلق على «التعليم عن بُعد».. ويوضح دور الأسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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