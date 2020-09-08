«الجوازات السعودية» تجدد التذكير بآلية تحديث وثيقة السفر

أكدت ضرورة تحديث الصورة الشخصية..
جددت المديرية العامة للجوازات، التذكير بآلية تحديث جواز السفر، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «إذا سويت طلب التجديد عن طريق ابشر، كيف يتم تجديد الصورة الشخصية فيه لأنها قديمة؟».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»، قائلًا: «عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في النظام الآلي، وفي حال الرغبة في تغيير الصورة يرجى مراجعة إدارة الأحوال المدنية لتغيير الصورة في سجلك المدني لنتمكن من خدمتك».
وأوضحت الجوازات شروط صورة الجواز للبنت ذات الـ٩ أعوام، قائلة: «يتم إحضار صورتين حديثتي التصوير (ملونة والخلفية بيضاء، غير فورية أو مسحوبة لصاحب الجواز)».
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