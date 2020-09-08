وزارة الصحة تعلن نسب الأطفال والبالغين في إصابات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن الحالات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا وعددها 781 حالة، بلغت نسبة الإناث فيها 42% إناثًا، و58% ذكورًا، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 86%، وكبار السن 3%، مشيرة إلى أنه تم إجراء 48690 فحصًا مخبريًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما دعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ لأنها أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الوزارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل.

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كما يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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