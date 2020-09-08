السعودية اليوم / نيجيريا تُسجل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوجا 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

سجلت نيجيريا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 155 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في نيجيريا اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 55160 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1061 حالة وفاة .

// انتهى //

22:07ت م

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أبوجا 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسسجلت نيجيريا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 155 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 4 وفيات.وأوضحت وزارة الصحة في نيجيريا اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 55160 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1061 حالة وفاة .// انتهى //22:07ت م0259

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