شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ عبر «تويتر».. إحالة قائد شاحنة «عكس الاتجاه» للهيئة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

تفاعل المرور السعودي، فورًا، مع مقطع فيديو نشره أحد المغردين عبر "تويتر"، يظهر شاحنة كبيرة تسير عكس الاتجاه. وأكد المرور، أنه تم التعرف على الشاحنة وقائدها، وسيتم إحالته للهيئة المرورية.

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