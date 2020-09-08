شكرا لقرائتكم خبر عن «انفوجراف».. إحصائيات الدخول والاستخدام لـ«مدرستي» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة التعليم أن إحصائيات الدخول والاستخدام لـ"منصة مدرستي" في المدارس الحكومية؛ تعكس دعم القيادة -حفظها الله- لأبنائها وبناتها لاستكمال تعليمهم عن بُعد. وأشارت إلى أن الإحصائيات تُظهر حجم المشاركة والتفاعل بين الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات؛ بتعاون من أولياء الأمور؛ لكتابة قصة نجاح جديدة للوطن.

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